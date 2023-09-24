Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde verilen MASMEK’te güz dönemi kurs kayıtları, 25 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. 20 Ekim'e kadar kayıtların devam edeceği kurslar 1 Kasım'da başlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde her yaştan vatandaşın kendilerini istedikleri alanda geliştirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (MASMEK), güz dönemi kurs kayıtları 25 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde verilecek kurslara son başvurunun 20 Ekim olduğu belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla her yaştan Manisalıya kurs imkanı sağladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, “Gençlik merkezlerimizde MASMEK Güz Dönemi kurs kayıtlarımız 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. 1 Kasım tarihinde de kurslarımızı başlatacağız. Manisalı hemşehrilerimizi kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.