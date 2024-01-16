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Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve MASMEK’lerde 2024 Bahar Dönemi kayıtları başladı. Konservatuvara ve MASMEK kurslarına kayıt olmak isteyen Manisalılar, 15-31 Ocak tarihleri arasında Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarına (MASMEK) Manisalılar büyük ilgi gösterdi.

MASMEK’lerde 2024 Bahar Dönemi Kurs Kayıtları da başladı. Kursların Atatürk Gençlik Merkezi, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde 5 Şubat Pazartesi itibari ile başlayacağı belirtildi.

5 ŞUBAT’TA KURSLAR BAŞLIYOR

Açılan kurslara ilişkin bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, vatandaşlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri ve farklı konularda meslek sahibi olabilmeleri amacıyla 2024 Bahar Dönemi kurslarımızı planladık. 15-31 Ocak tarihleri arasında vatandaşlarımız Gençlik Merkezlerimiz aracılığıyla istedikleri kurslara kayıtlarını yapabilecekler. Bilgi ve kayıt için hemşehrilerimizi gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından 5 Şubat 2024 tarihinde kurslarımızı açacağız” diye konuştu.