MasterChef Türkiye 2025’in ilk bölümünde Tokat’tan katılan gurme restoran işletmecisi Efe Furkan Yılmaz, performansıyla izleyicileri büyüledi. Nurhan İçmez / Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - MasterChef Türkiye 2025’in ilk bölümünde, Tokat’tan yarışmaya katılan gurme restoran işletmecisi Efe Furkan Yılmaz adeta şov yaptı. Koluna bağladığı Tokat yazması, jüri karşısındaki özgüvenli tavırları ve kültürel anlatımıyla izleyicilerin gönlünü kazandı. Yılmaz, sunduğu yöresel menüyle şeflerden tam not alarak ilk turu geçti.

TOKAT MUTFAĞINDAN ÖZGÜN BİR TABAK: KARAYAKA KUZU ETLİ MENÜ

Yarışmaya hazırladığı mercimekli bulgur pilavı ve Karayaka kuzu etinden oluşan menüyle katılan Yılmaz, Tokat’ın gastronomik mirasını ekranlara taşıdı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’ndan oluşan jüri, bu özgün lezzetler karşısında etkilendi ve üç “evet” oyuyla yarışmacıyı bir üst tura taşıdı.

TOKAT’I ANLATTI, ADETA GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ GİBİ KONUŞTU

Efe Furkan Yılmaz, sadece yaptığı yemekle değil, yarışma boyunca Tokat hakkında verdiği bilgilerle de dikkat çekti. Tokat kebabı, salamura yaprağı, tirit ve Tokat çöreği gibi ürünleri anlatarak şehri gönüllü bir turizm elçisi gibi tanıttı. .

SOMER ŞEF’TEN TOKAT’A SÜRPRİZ DESTEK: SOFRA BEZİ OMZUNDA

Bölümde dikkat çeken bir başka an ise Somer Şef’in sırtına sardığı Tokat’a özgü sofra bezi oldu. Bu jest, Tokatlı izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, Tokat’ın kültürel mirasının tanıtımına katkı sundu.

DİVAN LOKANTASI İŞLETMECİSİ: PROFESYONEL SUNUMUYLA BÜYÜLEDİ

Divan lokantası işleten Efe Furkan Yılmaz, hem mesleki birikimi hem de sahnedeki sakinliğiyle profesyonel bir izlenim verdi. Jüri üyeleri, yarışmacının yemek bilgisi kadar sunumundaki detaycılığı da övgüyle karşıladı.

İLK TURU GEÇTİ, TOKATLILARI EKRANA KİLİTLEDİ

Danilo ve Somer şefin oyu ile ikinci tura yükselen Yılmaz, Tokatlılar için şimdiden bir gurur kaynağı haline geldi. Özellikle memleketinden yarışmaya katılması, sosyal medyada da Tokat etiketiyle gündem oldu.

YOLUNA İDDİALI DEVAM EDİYOR

MasterChef Türkiye 2025’in ilerleyen bölümlerinde Efe Furkan Yılmaz’ın nasıl performans göstereceği şimdiden büyük merak konusu. Yarışmacı, ikinci turda da Tokat mutfağını modern sunumlarla tanıtmaya devam edeceğini belirtiyor.