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Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) güvenliği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 01.11.2019 yılından itibaren Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) güvenliği sağlayarak, 37 personel ile 7/24 hizmet veriyor.

Öte yandan ekipler Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan parklarda da denetimlerini sürdürüyor.

HANBAY: MAŞTİ’MİZDE GÜVENLİ BİR HİZMET ORTAMI SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, “01.11.2019 yılından itibaren MAŞTİ Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin özel güvenlik hizmeti Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu tarihten itibaren MAŞTİ’de 1 amir, 4 vardiya amiri, 2 kadın özel güvenlik personelimiz olmak üzere toplamda 37 personelimiz ile 7/24 hizmet vermekteyiz.

MAŞTİ’nin 3 ana kapısında X-Ray cihazları ve kapı detektörleriyle sürekli denetimler yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz denetimler neticesinde 2019 yılından günümüze kadar 75 adet ruhsatsız ateşli silaha el konularak, MAŞTİ polis güvenlik noktasına tutanak ile teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızı rahatsız eden kişilere ve dilencilere personelimiz müdahale ederek, MAŞTİ’mizde güvenli bir hizmet ortamı sağlanmıştır. 4 bin 8 engelli ve yaşlı vatandaşımıza da yönlendirme yapılarak, yardımcı olunmuştur. Bu çalışmamaların haricinde Büyükşehir Belediyemizin Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından başta Büyükşehir Belediye hizmet binamız olmak üzere parklarımız ve Büyükşehir’imize ait binalarımıza güvenlik hizmetleri veriyoruz ve bu çalışmaları da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 01.11.2019 yılından itibaren Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) güvenliği sağlayarak, 37 personel ile 7/24 hizmet veriyor.

Öte yandan ekipler Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan parklarda da denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, “01.11.2019 yılından itibaren MAŞTİ Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin özel güvenlik hizmeti Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu tarihten itibaren MAŞTİ’de 1 amir, 4 vardiya amiri, 2 kadın özel güvenlik personelimiz olmak üzere toplamda 37 personelimiz ile 7/24 hizmet vermekteyiz.

MAŞTİ’nin 3 ana kapısında X-Ray cihazları ve kapı detektörleriyle sürekli denetimler yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz denetimler neticesinde 2019 yılından günümüze kadar 75 adet ruhsatsız ateşli silaha el konularak, MAŞTİ polis güvenlik noktasına tutanak ile teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızı rahatsız eden kişilere ve dilencilere personelimiz müdahale ederek, MAŞTİ’mizde güvenli bir hizmet ortamı sağlanmıştır. 4 bin 8 engelli ve yaşlı vatandaşımıza da yönlendirme yapılarak, yardımcı olunmuştur. Bu çalışmamaların haricinde Büyükşehir Belediyemizin Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından başta Büyükşehir Belediye hizmet binamız olmak üzere parklarımız ve Büyükşehir’imize ait binalarımıza güvenlik hizmetleri veriyoruz ve bu çalışmaları da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.