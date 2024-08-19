Mastit (meme dokusu enfeksiyonu) emziren kadınlar için yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Kadınların yüzde 20’si doğum sonrası ilk 2 ay içerisinde en az bir kez Mastit geçiriyor. Peki mastit nedir, Mastit’e neden olan faktörler nelerdir? Mastit oluşması durumunda neler yapılmalıdır?BURSA (İGFA) - Uzman Emzirme Danışmanı Sena Türkkan, bugün birçok annenin doğum sonrasında yaşadığı bir kabus olan ‘Mastit’ ile ilgili Herkes Duysun’a bilgilendirmede bulundu.

MASTİT NEDİR?

Mastit’in nasıl oluştuğu ve Mastit durumunda neler yapılması gerektiğine değinen Uzman Emzirme Danışmanı Türkkan, süt kanallarının tıkanması ile annede halsizlik, ateş, memede ağrı ve kızarıklık ile kendini belli eden meme inflamasyonunun, Mastit olarak adlandırıldığını kaydetti.

MASTİT’E NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Uzman Emzirme Danışmanı Sena Türkkan, Mastit’e neden olan faktörleri de paylaştı. Türkkan, düzensiz emzirme sonucu süt kanallarının dolmasının, meme reddi sonucu emzirememe veya aniden sütten kesmenin, bebeğin memeye doğru yerleşmemesi ile memedeki sütü boşaltamaması, meme uçlarında çatlak veya yara oluşumu gibi sebeplerle Mastit oluşabileceğini belirtti.

MASTİT OLUŞMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?

Mastit oluşması durumunda, memedeki hassasiyetten dolayı öncelikle ılık bir duş alınması, duş alınamıyorsa Mastit olan memenin yıkanması ya da silinmesi gerektiğini ifade eden Uzman Danışman Türkkan, “Duş alınmasının ardından süt kanallarını gevşetmek amaçlı meme etrafına masaj uygulanmalıdır. Elle veya elektrikli bir pompa yardımı ile memedeki süt boşaltılmalıdır. Memedeki süt boşaltıldıktan sonra soğuk uygulama yapılmalıdır.” dedi.

“MASTİT CİDDİ BİR DURUMDUR, DESTEK ALIN”

Son olarak annelere tavsiyelerde bulunan Uzman Emzirme Danışmanı Sena Türkkan şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayın ki Mastit olunması durumunda bu uygulamayı sadece bir kez değil, belki de günde bir kaç defa yapmak gerekebilir. Bu uygulamalar ile hala iyileşme sağlanamıyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Konu ile ilgili destek almaktan çekinmeyin. Mastit ciddi bir durumdur.”