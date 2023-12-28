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Gazze’deki zulme duyarsız kalmayan Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak, aldığı ödülü Gazze halkına destek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağışını teslim eden Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak, mesleğinde gösterdiği başarılarından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı’nca maaşla ödüllendirildi. Öğretmen maaşı dışındaki neredeyse tüm gelirlerini benzer şekilde bağışla değerlendirdiğini ifade eden Tütak, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da sessiz kalamayarak, aldığı ödülü mazlumlara ulaştırılmak üzere Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir’e teslim etti.

Melikgazi Müftülüğü, “Her geçen gün duyarlı Anadolu insanımızın mazlumlara kol kanat germek için gösterdiği çaba yüreklere dokunuyor, insanlığın içindeki umudu yeşertiyor. Bu yardımseverlerden biri de Besime Özderici Ortaokulu Öğretmenlerinden Selçuk Tütak Hocamız. O’da kendisine öğretmenlik mesleğinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı layık görülen Üstün Başarı Ödülü’nü Filistin’e ulaştırılmak üzere bize iletti.” diyen Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir Selçuk Tütak’a bu örnek ve ince davranışından dolayı teşekkür etti, kendisine hediye takdiminde bulundu.