İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ekrem Elginkan Lisesi Öğrencisi, University of Waterloo Yarışması'nda Türkiye’den tek olan dünya birinciliği ile uluslararası başarı elde ettiİSTANBUL (İGFA) -81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34 ve okumada 36. sırada yer aldı. En son 2018’de yapılan değerlendirmeye göre puanı sabit kalan Türkiye’deki öğrencilerin pek çoğu için matematik hala en çok korkulan ve sevilmeyen derslerden biri. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri bu durumun aslında öğrenilmiş çaresizlikle yakından ilgili olduğunu, doğru yöntemler ve pedagojik yaklaşımlarla her çocuğun matematik dersini daha iyi kavrayabileceğine işaret etti. Öğretmenler çocuklara matematiği sevdirmek için sadece okulun değil, ailelerin de atabileceği adımlar olduğunu belirterek, matematiği sevdiren yöntemlere bazı örnekler verdi. Benzer yöntemlerden yararlanarak okulda geliştirilen öğrenme modelleri ve matematiğe duyduğu sevgi sayesinde lise öğrencilerinden Çağla Artan ile Ekrem Elginkan Lisesi bu yıl ikinci kez University of Waterloo’nun kodlama ve mantıksal düşünmeye odaklanan problem çözme yarışması olan Beaver Computing Challenge (BCC)'da derece elde etti.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ekrem Elginkan Lisesi 10.sınıf öğrencisi Çağla Artan, University of Waterloo'nun kodlama ve mantıksal düşünmeye odaklanan problem çözme yarışması olan Beaver Computing Challenge (BCC)'da tüm soruları doğru yanıtlayarak tüm dünyadaki katılımcılar arasında birincilik elde eden öğrencilerden biri oldu. Artan bu başarısıyla Türkiye’deki katılımcılar arasındaki tek birinci olmayı başardı. Ayrıca yarışmaya katılan 49 Ekrem Elginkan Lisesi öğrencisinin 18’i ise dünya genelinde ilk %25’lik dilime girerek başarı sertifikası almaya hak kazandı.