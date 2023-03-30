Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toplanan mavi kapaklar, depremzede bir vatandaşın umudu oldu.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’da depremin yaraları hızla sarılmaya devam ederken, ilçede toplanan on binlerce mavi kapak tekerlekli sandalyeye dönüştü.

Deprem bölgesinden Mustafakemalpaşa İlçesine yerleşen Fatma Emel Yavuz’un çağrılarına Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar koştu. Başkan Kanar, tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Depremzede aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz mavi kapak toplama kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Toplanan kapaklar deprem bölgesinden ilçemize gelen Fatma Emel Teyzeme umut oldu. Bu zorlu günlerde birlik olmanın paylaşmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor, hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Başkan Kanar’dan tekerlekli sandalyeyi teslim alan aile ise, "Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.