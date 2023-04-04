Uzun bir satın alma süreci ardından Twitter'in sahibi olan Elon Musk bu kez Twitter'in logosunu değiştirerek gündeme geldi.İSTANBUL (İGFA) - Uzun yıllardır dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Twitter’ın logosu üzerinde değişiklikler yapılsa da, temel logosu olan 'mavi kuş' simgesi değişmemişti.

Ancak Elon Musk gelenekselleşen o logoyu da sonunda değiştirdi!

Geleneksel 'mavi kuş' logosu yerine artık bir köpek başı yer almaya başladı.

Değişiklik halen mobil kullanıcılar üzerinde aktif hale gelmezken, masaüstü platformlardan Twitter'ı kullananlar değişikliği görebiliyor.

Öte yandan sosyal medyanın gündemine oturan gelişmelere ilişkin bir paylaşım yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Twitter yönetimine logo tavsiyelerinde bulundu.

Öneri olarak sunulan tasarımlarda, Dogecoin köpeğinin Twitter'ın 'mavi kuşu'nu yediği göndermesinde bulunularak, 'Hey Elon Musk, birkaç avatar önerisi, bir şey değil. En içtenliklerimizle dostum" ifadeleriyle paylaşım yaptı.