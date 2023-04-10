TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayiinin gurur günü olan törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunmada oyun değiştirici ülke olacaklarının altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri'nin hizmete girdi.

Sedef Tersanesi'ndeki törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli savuna sanayisini geliştirmenin İstiklal mücadelesi olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok az sayıda ordunun erişeceği teknolojik imkana sahip olduğujnu belirtne Bakan Akar, TCG Anadolu'nun donanmanın göz bebeği olacağını kaydetti.

DÜNYANIN "İLK SİHA -GEMİSİ" OLACAK

Hizmete alınan TCG Anadolu'nun en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahiptir. Bu gemiyi biz Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü diplomasi yürütmek için güçlü bir savunma yapmanın şart olduğunu belirterek, tam bağımsızlık için çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, savunma sanayi bütçesini 75 milyar dolara yükselttiklerini açıkladı.

Türkiye'nin kendi gemisini üreten 10 ülkeen biri olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini artık herkes görmeli ve kabul etmelidir. O nedenle bu tür projelerin sayısını artırarak sürdüreceğiz. Gemilerin inşaasında ve donatımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

HALKA AÇILACAK

TCG Anadolu'yu Tuzla'dan Sirkeci'ye çekeceklerini ve bu gemiyi halkın ziyaretine açacaklarını duyuran Erdoğan, "Hava gücümüzü zirveye çıkarak projelerde takvimin önünde gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda bu alanda milletimize daha pek çok müjdemiz olacak" dedi.

https://youtu.be/u_Y0yyq0DDQ

Konuşmalar sonrasında TCG Anadolu Gemisi Teslimi ve Yeni MİLGEM Fırkateynlerinin Sac Kesme Töreni gerçekleştirildi.

Sac kesme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da eşlik etti. Protokol üyeleri gemide de incelemelerde bulundu.

"HOŞ GELDİN DENİZLERDEKİ TÜRKİYE"

Milli Savunma Bakanlığı d

a, "Hoş geldin denizlerdeki Türkiye" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1645392804795895809

Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA