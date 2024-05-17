Ege ve Akdeniz’de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz’de görülmeye başladığı bilinmekte. Tatlı su deniz suyunun birleştiği meralarda olduklarına dikkat çekilen Mavi Yengeçler Ağva’da balıkçılar tarafından yakalandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yeşilçay ve Göksu derelerinin denize karışması ve bölgenin Mavi Yengeçler oldukça musait olduğunu belirten balıkçılar, büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğrattıklarını dikkat çektiler.

Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengeçlere rastladıklarını ifade eden Ağva’lı balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeçleri görüntülediler.

Balıkçılar normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken, son zamanlarda ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemediklerini ifade ettiler.