Yalova'nın gözde eğlence mekanlarından birisi olan Mawish Beach& Disco yaz sezonunu konserler ile gümbür gümbür açıyor.YALOVA (İGFA) - Yaz sezonunda konser ve eğlence mekanı neresi diye söylendi mi ilk akla gelen mekanlardan birisi olan Mawish Beach&Disco'da Semicenk , Hande Yener, Batuflex , Sefo , Canbay Wolker, Lvbel C5 ,Serdar Ortaç , Uzi gibi ünlü isimler sahne alacak.Yalova'nın turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağlayan Mawish Beach&Disco'nun konser takvimine ilgi şimdiden oldukça yoğun.

Kaynak: igf