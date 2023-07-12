Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yumurta üretimi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0,05 oranında azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi'ne yönelik verileri paylaştı.

Buna göre tavuk eti üretimi 210 bin 14 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,64 milyar adet olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 14,1, tavuk eti üretimi yüzde 5,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 2,1 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi uüzde 2,3, hindi eti üretimi yüzde 2,8 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyar 645 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında %0,05 azalarak 1 milyar 644 milyon 770 bin adet oldu.