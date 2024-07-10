Yarım asrı aşan köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, dünyanın önde gelen otomotiv devlerinin ülkemizde ve küresel faaliyetlerinde öncelikli tedarikçilerinden biri konumunda yer alıyor.BURSA (İGFA)- Güney Kore merkezli HL Mando ve Çukurova Holding ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Maysan Mando, Türkiye’nin ilk ve en büyük büyük amortisör üreticisidir.

Maysan Mando’nun ürün gamında; binek ve hafif ticari araçlar, otobüs ve kamyonun yanı sıra, demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör yelpazesi bulunuyor.

Maysan Mando, sürdürülebilirlik yaklaşımını her alanda benimsemekte ve bu alanda önemli adımlar atmaktadır.

Sektörde yeniliklerin ve değişimin öncüsü olan şirket; sürdürülebilir gelişimi, enerji verimliliğini ve çevreci yaklaşımları esas alarak, geleceğe katkı koyma hedefiyle ilerliyor.

Maysan Mando, ilk günden beri proaktif ve şeffaf bir yaklaşım ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya odaklanıyor.

ÇEVRECİ YAKLAŞIMLARIYLA ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

Şirket olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını her alanda benimsediklerine ve bu konuda somut çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Maysan Mando Fabrika Müdürü Yunus Delibaş, “Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm süreçlerimizi gelecek odaklı şekillendiriyoruz. Sürdürülebilir üretim için karbon ayak izimizi küçültmeye odaklanıyoruz. Baktığımızda, sürdürülebilir bir dünya ve döngüsel ekonomi doğrultusunda, otomotiv endüstrisinde çevre ve verimlilik odaklı adımlar hız kazanmaya başladı. Biz de bu bilinçle, üretim ağımızda ve tüm saha faaliyetlerimizde tasarrufu ön planda tutuyor, üretim teknolojilerinden dijital dönüşüme, Endüstri 4.0'dan sürdürülebilirlik kapsamına kadar pek çok alanda çalışıyoruz. Bu süreçte, mobilite ekosisteminde yaşanan köklü değişimlere ayak uyduracak çalışmalara imza attık. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Çevre konusunda yaptığımız sürdürülebilir çalışmalar neticesinde gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda pek çok ödül aldık. “Selektif Krom Kaplama Prosesi” projemiz ile Türkiye’nin en prestijli iş ödüllerinden biri olan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ödüle layık görüldük. Yine bu projemizle, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2023'te de "Çevre Dostu Uygulama" kategorisinde birinci olduk” dedi.

TEMİZ ÜRETİM, TEMİZ GELECEK

“Sıfır atık, sıfır emisyon odaklı geliştirdiğimiz selektif krom kaplama prosesimiz, tamamen temiz ve sürdürülebilir üretime sahip. Çalışan sağlığı açısından da son derece ergonomik, herhangi bir kimyasal maruziyet söz konusu değil” diyen Delibaş, “Bu prosesimiz; dünyada amortisör üzerine tek, başka bir örneği yok. Tamamen çevre dostu olan bu hat, şirketimize ve çevremize büyük değer katıyor. Ayrıca şirket olarak, sorumlu tüketim ve sürdürülebilir çevre hedeflerimiz kapsamında yürüttüğümüz etkin atık yönetimi çalışmalarımıza istinaden "Sıfır Atık Belgesi" almaya da hak kazandık. Aynı şekilde, atık yönetimi, doğal kaynak tüketimi gibi konularda oyunlaştırma ve eğitimlerin yer aldığı çevre dojo alanımız ile “The Stevies IBA” Uluslararası İş Ödüllerinde bronz ödül aldık. Dolayısıyla şirket olarak, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi stratejilerimize ve politikalarımıza entegre etmeye devam ederek, bir yandan yaşadığımız dünyaya değer katmaya, aynı zamanda daha çevik bir yapı ile verimlilik ve sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.