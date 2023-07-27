Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA)- Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

Öğretmenler ilk aşamada 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.



Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.