Bursa Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününde sahne alan Mazhar-Fuat, unutulmaz şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Türk müziğinin efsanevi ikilisi Mazhar-Fuat, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda verdikleri konserle on binlerce hayranıyla buluştu.

“Ele Güne Karşı”, “Benim Hâlâ Umudum Var”, “Sude”, “Mazeretim Var Asabiyim Ben” gibi klasikleşmiş şarkıları hep bir ağızdan söyleyen izleyiciler, konser boyunca adeta dev bir koro gibi sahneye eşlik etti.

“Sude” şarkısını, eserin bestecisi ve MFÖ’nün 2023 yılında kaybettiğimiz değerli ismi Özkan Uğur’a ithaf ederek seslendiren ikili, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Mazhar-Fuat, sahne performanslarının bir klasiği hâline gelen interaktif bölümleriyle dinleyiciyi adeta oyunun bir parçası yaptı.

Seyircilerden çıkardıkları sesleri taklit etmelerini isteyen ikiliye, izleyiciler büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Türk pop ve rock müziğinin köşe taşlarından biri olan Mazhar-Fuat, sahnedeki ustalıkları ve yıllara meydan okuyan enerjileriyle bir kez daha izleyenleri büyüledi.