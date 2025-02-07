Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.BİTLİS (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında 15 ilden gelen şehit ve gazi çocukları Bitlis'te misafir edildi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Programda, tutkara ve müzik etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, çocukların insan haklarının farkında olmaları ve millet iradesine yönelik her türlü eylemin karşısında durabilmeleri amacıyla "Demokrasi, Millî İrade ve Temel İnsan Hakları" teması işlendi.