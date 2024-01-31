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Millî Eğitim Bakanlığınca 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 stratejinin yer aldığı MEB 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 strateji yer aldı.

2024-2028 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak program ve alt program analizi, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi ile üst politika belgeleri ve paydaş görüşlerinin analizi gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 94 bin 747 iç paydaş ile 16 bin 726 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşü alındı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre stratejik planda 7 amaç, bu amaçlar altında beş yıllık hedefler, bu hedeflerin ölçülmesine ilişkin performans göstergeleri ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut adımların yer aldığı stratejiler yer alıyor. Ayrıca, hedeflerin beş yıllık perspektifte yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplandı. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için "Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli" oluşturuldu.

Geleceğe yönelik stratejilerinin uygulanmasında şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirliği sağlayan bir ortamı tesis ederek kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, eğitim paydaşları için önemli bir kılavuz görevi görecek. Plan uygulanmakta olan stratejik yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak orta ve uzun vadeli planlanma, çok yıllık bütçeleme, performans göstergelerini belirleme ve izleme, değerlendirme ile raporlama süreçlerini kapsıyor.

Eğitim gibi önemli ve gerekli bir toplumsal ögeye ilişkin oluşturulan bu stratejik plan, kurumsal anlamda değişen koşullara uyum sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve hesap verebilen saydam bir yönetim anlayışını pekiştirecek bir üst politika belgesi niteliği taşıyor.

"STRATEJİK PLANLAMA, BİZE IŞIK TUTACAK VE KARARLILIĞIMIZI ARTIRACAK BİR OLGU"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2028 Stratejik Planı'na ilişkin sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olmasının ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda kurumların belirlediği hedeflere ulaşmasında temel yapı taşlarından biri olan stratejik planlama, Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerin yönetiminde ve millî eğitim alanında atılacak adımlarda bize ışık tutacak ve kararlılığımızı artıracak bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz.