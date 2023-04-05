Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave olarak 'isteğe bağlı yer değişikliği hakkı' tanındı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı yaz döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada başvuruların 6 -10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacağı ve sistemin 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da kapanacağı duyuruldu.

Buna göre, atamaların tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirileceği; atamaların 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edileceği ve görevden ayrılma ile göreve başlama işlemlerinin ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacağı kaydedildi.