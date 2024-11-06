Mesleki ve teknik eğitim alanında kalitenin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde 6 ilde 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi' (SMM) kuruldu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce kurulan mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kurulan 14 SMM, belirlenen 25 pilot alanda öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli şekilde yaparak mesleki gelişimlerini takip ediyor.

Sektörel mükemmeliyet merkezleri, sektörle iş birliği yaparak öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve son teknolojik gelişmelerle işbaşında eğitim faaliyetlerini eşleştirerek oluşturulan etkili eğitim modeline katkı sağlayacak. Bu merkezler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek eğitim alanındaki güncel gelişmelere adapte olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası fon kaynaklarına erişim imkânı bulunan SMM'ler sayesinde öğretmenler için kapsamlı mesleki gelişim projeleri gerçekleştirilecek.

Özellikle Balkanlar, Asya ve Afrika ülkelerine yönelik ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında Türk öğretmenlerin uluslararası platformlarda eğitim vermesi planlanıyor. Bu sayede ülkemizin mesleki ve teknik eğitim alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasına ve uluslararası alanda tanınırlığın artmasına katkıda bulunacaktır.

Sektörel mükemmeliyet merkezlerinin gelecekteki faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme toplantıları Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Bu toplantılara Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, il müdürleri ve SMM temsilcileri katılarak mevcut çalışmalar ve geleceğe yönelik stratejiler değerlendirildi.