Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjan için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edilirken; kılavuza göre sınava girecek adayların başvuru ücretini 12 Haziran Pazartesi günü (Bugün) yatırmaları gerekiyordu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.