Tahmini Okuma Süresi: dakika

2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), 18 Şubat 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak.ANKARA (İGFA) - 2024 MEB-EKYS'nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak sınav için 4-11 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Sınav sonuçları ise 8 Mart 2024'te açıklanacak.