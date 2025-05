Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" ödül töreni, İstanbul'da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül törenine gönderdiği video mesajında, Ankara'daki yoğun programlarından ötürü programa katılamadığını belirterek, yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Mutfak kültürünün toplumların kimliğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Bakan Tekin, "Türk mutfağı Orta Asya'dan başlayan tarihi yolculuğunda birçok farklı kültür ile harmanlanarak zenginleşmiş, bugün ise bereketli Anadolu coğrafyasının sunduğu çeşitlilikle dünyada hak ettiği saygın konuma ulaşmıştır." dedi. Tekin, mutfağın sadece yemek pişirilen yer olmadığını, nimete saygının, şükretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın mekanı, iyiliğin, beraberliğin ve aile olmanın göstergesi olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, mutfağın aynı zamanda geçmişten geleceğe aktarılan köklü bir miras olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bu anlayışla mesleki ortaöğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi sadece usta şefler olarak değil, aynı zamanda erdemli, değer odaklı ve üreten bireyler olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise programda yaptığı konuşmada, gastronominin turizmle birlikte şu an personel anlamında en çok ihtiyaç duyulan sektör olduğunu belirterek, "Meslek liselerimizin fiziki kapasiteleri her geçen gün gelişiyor. Atölyelerimiz her geçen gün fiziki yapılarını daha da iyileştiriyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem de her bakanımız kendi alanıyla ilgili özel çalışma yapıyor. Millî Eğitim Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ve diğer bakanlıklarımız sizleri daha iyi yetiştirmek için özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kendi işinizi en iyi şekilde yapabilecek bir donanıma kavuşmanız için çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki bu yarışmalarla birlikte sizler, bir adım daha ileriye gideceksiniz. Size tecrübe aktaran öğretmenlerimize, bu işin duayeni arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Program, dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.