Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler MEB’in ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler başlıklı genelgesi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Koray Özgürler "'İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler ' başlıklı 2024/57 numaralı Genelgesi kapsamında işlemler yapılmaktadır. Ancak, MEB’in birçok uygulamasında olduğu gibi Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda kurgulanan ile taşra teşkilatında uygulanan arasında büyük farklar oluşmaktadır. Taşra teşkilatına büyük oranda nüfuz eden bazı sendikal anlayışlar devreye girerek insanlara umut dağıtarak üye kazanmaya çalışmaktadır" dedi.MANİSA(İGFA) - Genelge kapsamında özellikle iki konuya dikkat çeken Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, eşi ile aynı ilçede görev yapan birini resen başka bir ilçeye göndermenin zulüm olduğunu belirtti. "Özellikle bazı illerin ilçeleri arasındaki mesafenin iller arası mesafeden fazla olduğu unutulmamalıdır. Aile birliği mazereti öncelikli olmak kaydıyla, ilçe emrinde veya okulunda norm kadro fazlası olarak görev yapan öğretmenlere hiçbir ayrım yapılmadan resen il içi atama uygulamasından vazgeçilmelidir," dedi.

GENELGENİN 3. MADDESİ SUİSTİMALE AÇIKTIR

Koray Özgürler, "Bu madde bazı sendikal anlayışlar tarafından bir koz olarak kullanılmaktadır. Şayet illaki atamalar yapılacak ve bu madde uygulanacaksa, bu madde kapsamındaki görevlendirmelerde ihtiyaç ile iltimas birbirinden ayrılmalıdır," diye ekledi.

Başkan Koray Özgürler, Türk Eğitim Sen'in üyelerin menfaatlerini düşündüğü kadar milli değer ve menfaatleri de göz önünde bulundurduğunu belirtti. "Türk Eğitim Sen, 'Karşıyız, karşıyız' diyerek süreçleri tıkama anlayışından ziyade üretken bir sendikacılık anlayışını benimsemektedir," dedi.

Başkan Koray Özgürler, yerelde norm fazlası öğretmenlerin atama sürecinde bazı önerilerde bulundu: "Özel eğitim öğretim hizmetleri ağırlıklı olmak üzere, ilimizde 2000 civarı öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun 1200'e yakını ücretli öğretmenlik uygulaması ile kapatılmaya çalışıldı. Öte yandan, ilimizde 900 civarı norm fazlası öğretmen mevcut. Yeni mağduriyetler oluşmayacak ve kamu zararının da önüne geçecek şekilde meslektaşlarımızı buralarda görevlendirelim. Aileler de üzülmesin. Üzüm de yiyelim, bağcıyı da sevindirelim. Öğretmenlerimiz emekli, tayin oldukça kendi alanlarına geri dönsünler," dedi.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, MEB’i bu hususlarda hassas davranmaya ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaya davet etti.