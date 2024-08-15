Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin tüm illere genelge gönderdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri bu ay içinde gerçekleştirilecek. Böylece eğitim öğretim yılının başlangıcıyla idareci ve öğretmenlerin yer değişikliği süreci tamamlanacak. Ayrıca karar alma mekanizmalarını odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanarak süreç titizlikle yürütülecek.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri gibi konuları içeren ek genelge ayrıca yayımlanacak. Modelle ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecek. Türkiye'nin kalkınması ve refahına katkı sunması amacıyla hazırlanarak 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yürürlüğü giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'yle ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

ÖĞRENCİ KAYDINDA KAYIT PARASI ÜCRETİ ALINMAYACAK

Genelgeye göre, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak. Eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili genel müdürlüğün koordinasyonuyla çalışmalar yürütülecek.

Okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması için okulların/kurumların eğitime hazırlık, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hiçbir okul/kurum ihmal edilmeyecek şekilde saha ziyaretleri yapılarak tekrar gözden geçirilecek ve varsa eksiklikler tamamlanacak.

Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak. Bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacak.

İl millî eğitim müdürlüklerince öğretmenlerin görev yaptığı ilçelerde, alanında öğretmen ihtiyacı varken başka bir ilçede yer alan eğitim kurumlarına zorunlu bir mazereti olmaksızın kesinlikle görevlendirme yapılmayacak. Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya eğitim kurumu yöneticiliği dışında görev verilmeyecek. Ayrıca ilçede norm kadro fazlası öğretmen bulunan alanlarda ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi hususunda gerekli özen gösterilecek.

İlkokul 1 ve ortaokul 5. sınıflara kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul bünyesinde bulunanların şube ve sınıf öğretmenlerinin ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul üzerinden elektronik ortamda belirlenmesi sonrasında yürütülecek iş ve işlemler merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Eğitim ve öğretim yılı içinde sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda ilgili sınıf şubeleri kaynakların etkin kullanımının sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınarak birleştirilecek ve öğrencisi kalmayan şubeler kapatılacak.

SINIF ANNESİ UYGULAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK

Genelgeye göre, Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilere aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslara riayet edilmesine; öğretmen, yönetici ve okul çalışanlarının kıyafetlerinde öğrencilere rol model olmasına, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim kurumlarında çalışmanın gerektirdiği tavır ve davranışların önemine hassasiyet gösterilecek.

Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacak; sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurularak gerekli iş ve işlemler yürütülecek.

Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre tercih edilmesi ve e-Okul sistemine işlenmesi için gerekli önlemler alınacak. Bakanlığın yeni dönemde uygulamaya koyacağı faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında dijital veli bültenleriyle sürekli ve düzenli olarak veliler bilgilendirilecek. Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında uygulamalara izin verilmeyecek.

Yeni eğitim öğretim yılında önemli önceliklerden biri de ailelerin, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarının artırılması olacak. Bakanlık, yeni dönemde uygulamaya koyacağı faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında dijital veli bültenleri ile sürekli ve düzenli olarak velileri bilgilendirecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan aile okulu çalışmaları başta olmak üzere okul açılışı, veli toplantısı gibi faaliyetlerde, eğitimde velilerin ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan EBA'daki video ve dijital içeriklerden yararlanılacak.

Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okul yönetimi tarafından planlamalar yapılacak. Bu ziyaretler, eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Bakanlığın Okul Randevu Sistemi üzerinden yürütülecek. Planlanan yüz yüze veya çevrim içi görüşme ve toplantılar dışında, velilerin okul içinde bulunmamaları hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Resmî ve özel okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerin Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel ve özel amaçlara uygun olmasına riayet edilecek; millî ve manevi değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmayacak. Öğrencilerin seçtiği kulüpler, katıldığı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, sosyal sorumluluk programı faaliyetleri eğitim ve öğretim yılı boyunca e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sosyal Etkinlik Modülü"ne işlenecek.

Özellikle temel eğitim kademesinde oyunun eğitim değeri, psikolojik ve sosyolojik işlevi, kuşaklar arasında kültür aktarımına katkısı, kişilik inşasına etkisi, adabımuaşereti doğal yollarla kazandırma yönüyle gerçekleşen değer aktarımı boyutu vb. hususlar da dikkate alınarak öğrencilerin oyuna yönlendirilmesi sağlanacak. Bu bağlamda, Bakanlıkça hazırlanan Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu ile Sağlıklı Okul Bahçelerinde Eğleniyoruz (SOBE) kitaplarından yararlanılacak. Okullar açılmadan önce okul bahçelerindeki oyun alanları, oyun görselleri ve oyun çizgileri gözden geçirilerek eksikler tamamlanacak.

Okullarda öğrencilerin seviyesine göre temizlik, obeziteye karşı duyarlılık, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi, afet farkındalığı, ilk yardım, trafik kültürü, bağımlılık ve şiddetle mücadele konularında farkındalık sağlayacak etkinliklere yer verilecek.

Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na uygun olarak planlamaların yapılarak "Okulum Temiz" belgelendirme programının yıl boyunca uygulanmasına devam edilecek.

İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecektir. Bu bağlamda, enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak, çevreci okullar geliştirmek, gereksiz enerji tüketimini periyodik olarak azaltmak maksadıyla okulların "Yeşil Bayrak" ile tescil edilmesi için enerji tasarrufu, enerji izleme, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci eğitimi ve yeşil alanların artırılması vb. alanlarda farkındalık eğitimleri yapılacak.

SÜREÇ ODAKLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI BENİMSENECEK

MEB'in genelgesine göre, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler, okuldaki tüm 1. sınıf öğrencileri için ortak olarak mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacak.

Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.

Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacak.

SINIFLARDA CEP TELEFONU BULUNDURULMAMA UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Önceki yıl başlatılan öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek. Okul içinde dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanılmamasına yönelik tedbirler alınacak. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak ve bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİ ORTAYA ÇIKARMASI SAĞLANACAK

Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan "Zanaat Atölyeleri", uygulama kılavuzu doğrultusunda yürütülecek, okulların açılmasıyla birlikte programın ortaokullarda tanıtılmasına ve ders dışı saatlerde istekli öğrencilerin atölyedeki faaliyetlere yönlendirilmesine özen gösterilecek.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK NAKİL UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Öte yandan afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için ülke genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmeleri uygulamasına bu yıl Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam edilecek.