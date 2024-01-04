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Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğince belirlenen yaklaşım gereği öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ve süreç odaklı değerlendirilmesine yönelik etkinlik örnekleri ve ölçme araçları hazırlanarak paylaşılmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan ilkokul matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler etkinliklerine ek olarak Türkçe dersi kapsamında da süreç odaklı ve oyun temelli yeni etkinlikler, öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Bundan sonraki süreçte de örnek etkinlik ve ölçme araçları hazırlanarak yayımlanacak.

"Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlik Örnekleri"ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz