15 Haziran 2025 tarihinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek ve 2-16 Nisan tarihleri arasında isteğe bağlı başvuruları alınacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nca yanıtlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, "2025 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında sınav öncesi, isteğe bağlı başvuru süreci, sınavın uygulanışı ve sonrasına ilişkin en çok merak edilen 31 soruyu ayrıntılı biçimde yanıtladı.

Buna göre sınav isteğe bağlı olacak, öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Merkezî sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

Merkezî sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 4 Haziran 2025 tarihinde elektronik ortamda ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Hatırlanacağı gibi "2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

İşte merkezi sınava ilişkin o sorular ve cevaplar...