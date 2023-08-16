Özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda ilgili derneklerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerine ilişkin konuyu da yakından takip ettiğini söyledi. Öğrencilerin devamsızlık durumlarına değinen Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme konusunu da tepeden tırnağa revize etmek istediklerini kaydetti.Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEVAMSIZLIK VE SINIF TEKRARI KONUSUNDA ÇOK CİDDİYİZ"

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.



Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık olarak ciddi bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ve bu kapsamda illere bir genelge gönderdiklerini söyledi.

Yeni dönemde önem verdikleri konulardan birinin öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu konuyu tepeden tırnağa revize etmek istediklerini belirtti.

ÖZEL OKULLARIN SERVİS VE YEMEK ÜCRETLERİ

Tekin, özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda ilgili derneklerle görüşmeler yaptıklarını aktararak "Ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar. Biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetim alanının içinde kalan okullar bizim paydaşımız ama bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmaları var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız." diye konuştu.



Tekin, meslek liselerinin, mezunlarının kendi alanlarında istihdam edildiği, amacına uygun hizmet veren yapılar olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.

Bir soru üzerine hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde yıkım ya da güçlendirme kararı verilen okullarla ilgili gerekenin yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Tekin, İstanbul'da yeni okul yapılacak arazi bulunmasında güçlük olduğunu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek sağladığını söyledi.



Yusuf Tekin özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerine ilişkin soru üzerine konuyu yakından takip ettiğini aktardı.

Hukuki açıdan özel okullarda çalışan öğretmenlere bir taban aylık belirlenmesinin mümkün olmadığını belirten Tekin, özel okulların bazılarında ücret politikası konusunda sıkıntılar yaşandığını, bunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.