Bursa’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Özel Öğretim Yöneticileri Süreç Değerlendirme Toplantısı, Mudanya'da Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Özel Öğretim Yöneticileri Süreç Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, daire başkanları, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ve özel öğretim kurumlarının temsilcileri katıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran, eğitim sistemindeki dönüşümün hızla devam ettiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde özel okulların katkılarına dikkat çekti. Baran, eğitimdeki değişikliklerin yalnızca müfredatla sınırlı kalmayıp, ders içerikleri ve sınav uygulamalarını da kapsayan geniş bir yapılandırma sürecine dönüştüğünü söyledi.

Baran, özel okulların yeni modelin uygulanmasındaki hızlı adaptasyonunu takdirle karşıladığını belirterek, okul öncesinden 1., 5., hazırlık ve 9. sınıflarına kadar her kademede yapılan yeniliklerin, sürecin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yeni müfredatın Bursa'da uygulanabilmesi için öğretmenler ve okul müdürlerinin birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı. Yeni müfredatın, öğrencilere daha fazla gelişim ve tercih özgürlüğü sunduğunu belirten Müdür Alireisoğlu, eski sınav odaklı anlayışın yerini daha bütünsel bir yaklaşımın aldığını ifade etti.