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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için oluşturulacak soru havuzu, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsayacak.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavına yönelik yayımlanan örnek soruların içeriğine ve YKS kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre LGS merkezî sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını hatırlatan Bülbül, sınava hazırlanan öğrencilere kılavuzluk etmesi amacıyla Bakanlıkça örnek sorular hazırlandığını kaydetti. Soruları hazırlarken kullanılan en önemli kaynağın ders kitapları olduğunu vurgulayan Bülbül, yayımlanan örnek sorularla birlikte bunların ders kitaplarındaki karşılıkları olan benzer soru ve etkinlik örneklerini de paylaştıklarını ifade etti.

Bülbül, eğitim öğretim sürecinin asıl amacının öğrenciyi hayata hazırlamak olduğunu belirterek, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin de bu doğrultuda düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. LGS ve YKS gibi sınavlarda öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken eğitim öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitaplarının kullanıldığını dile getiren Bülbül, "Öğrencilere, sınavlara hazırlık noktasında yardımcı kaynak tavsiye edilmemesi gerektiğinin ifade edilmesindeki temel unsur budur. Ders kitapları, öğrencinin gerçek hayatla bağ kurmasını sağlarken içerikte yer alan etkinlik ve örneklerle öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini desteklemektedir" dedi.

Öte yandan Bülbül, her yıl olduğu gibi bu yıl da liselerde tüm sınıf kademelerindeki kazanımların ve ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSYM'ye gönderildiğini kaydetti.