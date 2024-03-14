Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Eskişehir'de incelemelerde bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Eskişehir temasları kapsamında ilk olarak kentteki eğitim faaliyetlerine ilişkin olgunlaşma enstitüsü ve 14 ilçenin halk eğitimi merkezi müdürleri ile birlikte il millî eğitim müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ökten, ardından Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Programı kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsündeki atölyeleri, Olgunlaşma Müzesini ve satış galerisini ziyaret eden Ökten, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ökten, daha sonra Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezinde incelemelerde bulunarak burada kursiyerlerle bir araya geldi.

Temaslarına MEB ve TEI koordinesindeki "Havacılık Teknisyen Okulu Projesi"nin protokol imza törenine katılarak devam eden Ökten, makine ve tasarım, metal, motorlu araçlar ile raylı sistemler teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilere yönelik programların uygulanacağı projenin açılış dersini yaptı.

Ökten, protokol imza töreni ve açılış dersinin ardından Anadolu'nun yüzyıllar öncesinden bugünlere uzanan kültürünü yansıtan "Sanat ve Zanaatın İzleriyle 65. Yılımız" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Ökten, sergi açılışından sonra Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerince hazırlanan sanatsal çalışmaları ve ürünleri inceledi. Ökten, Eskişehir programını Sivrihisar Halk Eğitimi Merkezi ziyaretiyle tamamladı.

Ziyaretlere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz da katıldı.