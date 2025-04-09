Milli Eğitim Bakanlığı, 'yaz tatilinin erkene çekileceği' yönündeki iddiaların doğru olmadığını, eğitim öğretim süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılan takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda “Millî Eğitim Bakanlığının, okulların 6 Haziran’da yaz tatiline girmesi ile ilgili bir çalışmasının olmadığı vurgulanarak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmi takvimin 28 Mayıs 2024’te kamuoyuyla paylaşıldığı ve sürecin bu takvime göre işlediği hatırlatıldı.

Buna göre, 9 Eylül 2024’te başlayan eğitim-öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Takvim internet sitesinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekiyor” denildi.

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1909535549406191725