Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredatta yer verilen "süreç odaklı" öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlandı.

Yeni müfredat ile Türkçenin doğru ve etkili kullanımının yanında, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal ve duygusal becerilerin gelişiminin desteklenerek öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı bir sınıf iklimi oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, ölçme ve değerlendirme yöntemleri de öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Bu kapsamda, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı. Fasiküllerde öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.

Bakanlık, fasiküllerin belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edeceğini kaydetti. Fasiküllere erişmek için tıklayabilirsiniz