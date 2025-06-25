Millî Eğitim Bakanlığı, ailelerin çocuklarının potansiyelini ortaya çıkarmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı bültende, 2024-2025 eğitim öğretim yılının son sayısında “Pozitif Disiplin ve Öz Denetim Becerisi Kazandırma” konusuna odaklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün her ay farklı bir temayla yayımladığı bülten, ailelerin çocuklarıyla geçirdiği zamanı daha nitelikli hale getirmeyi hedefliyor.

Aile eğitimi ve katılımının, okul öncesi eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan bülten, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamlar oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının son sayısında, “Pozitif Disiplin ve Öz Denetim Becerisi Kazandırma” konusu ele alındı.

Bültende ayrıca, zorlayıcı durumlarla baş ederken sabırlı ve anlayışlı bir tutumun gerekliliğine dikkati çekilirken, çocukların öz denetimini güçlendirmek için rutin oluşturma, sorumluluk verme, seçim hakkı tanıma ve olumlu davranışları takdir etme gibi öneriler sunuldu.

Bakanlığın "Aile Eğitim Bülteni" haziran sayısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz