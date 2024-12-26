Milli Eğitim Bakanlığı'nca, çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlere yönelik "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" düzenlenecek. 12-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak kongrenin hazırlık toplantısı, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlerin bir araya getirilmesi, paydaşların karşılıklı etkileşiminin sağlanması, alandaki mevcut gelişmelerin ele alınması ve bu konudaki güncel sorunlara çözüm önerilerinin ortak bir zeminde değerlendirilmesi amacıyla "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" düzenlenecek.

Kongrenin hazırlık çalışmalarıyla ilgili Bakanlıkta geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Ömer Faruk Yelkenci; Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen; Bakan danışmanları, daire başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde 12-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan kongreye, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmî okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenler, edebiyatın eğitime katkısı üzerine çalışan eğitim bilimciler, akademisyenler ile illüstratörler ve tasarımcıların katılım sağlaması hedefleniyor.

Bu kapsamda kongrede, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Çocuk Edebiyatının Duygusal Gelişime Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" konularındaki bildiriler değerlendirilecek. Yine kongre çerçevesinde "Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürünün Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması" ve "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Kongrede ayrıca "Çocuk Edebiyatında Mekân, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı" ve "Sesli Okuma" konularında atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kongre için başvurular, 6 Ocak 2025'te kongre internet sitesinin açılmasının ardından 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 18 Nisan 2025'te duyurulacak.