Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasını taşıyan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” genelgesi, tüm illere gönderildi. Genelgede, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılarak “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle millî iradenin tecelli ettiği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Nisan etkinlikleri tüm illerde milli egemenlik ruhunun çocuklara aşılanması, tüm çocukların katılımını önceleyen kapsayıcı bir anlayışın benimsenmesi, çocukların hayal güçlerinin ve umutlarının desteklenmesi, çocuk haklarına dikkat çekilmesi, milli ve manevi değerlerin gözetilmesi ve çocukların yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatı oldukları vurgulanarak gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu yazı, illere gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek 23 Nisan’ı dünya genelinde çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram haline getirdiği vurgulandı. Her yıl yurt içi ve dışında coşkuyla kutlanan bayramın, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik inancını simgelediği, çocuklara tarih bilinci, vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu aşıladığı ifade edildi.

Genelgede, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla düzenlenecek etkinliklerde; çocukların sadece bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğu vurgulanarak, bu bilinç onlara hissettirilmesi hedeflendi.