Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kordsa Teknik Tekstil arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığınca bölge okulu olarak belirlenen Kocaeli/İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim faaliyetlerini işletmenin gerçek üretim/hizmet ortamlarında yapmaları sağlanacak. Yine protokol kapsamında çerçeve öğretim programları güncellenecek ve basılı/dijital ders materyalleri hazırlanacak.

Alan öğretmenlerine işbaşı/hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinin planlandığı protokole göre mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.