Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Valiliği himayelerinde, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle uygulanan Medeniyet Okumaları projesinin kapanış törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, medeniyet okumalarının bireysel anlamda bir duruş kazandırması gerektiğini, o duruşun "hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmak" şeklinde inşa edildiğini söyledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre her medeniyetin temelinde merkezinde bazı kodların var olduğunu dile getiren Yelkenci, "Bizim medeniyetimizin temelindeki en büyük kodlardan birkaçı adaleti, hakkı, hakkaniyeti üstün tutmak ve insana faydalı olmak. İşte böyle olduğunda hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde kimseye zulmedemez. Bugün Gazze'de olan soykırım olmaz çünkü bir Müslüman olarak, bir Müslüman Türk evladı olarak hem bireysel bir duruşumuz olur hem de birlik düşüncesinin eyleme dönüşmesiyle milli bir duruşumuz olur, en nihayetinde Müslümanlar olarak evrensel bir duruşumuz olur ve o zaman iş farklı seyreder" dedi.

Yelkenci, Türk dili eğitiminin önemine ilişkin de, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ise bu yansımaların yanında ana dilimizi; düşünceyi kuran, bilimi kuran ve aynı zamanda bunları kurarak medeniyeti kuran bir yaklaşımla ele aldık" ifadelerini kullandı.