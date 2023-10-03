Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında, Türkiye geneli özel öğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik 100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, millî, manevi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması, millî mücadelenin köklü hatırasını yaşatmak, lise çağındaki gençler arasında şiiri özendirmek amacıyla düzenlenecek 100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması; okul, ilçe ve il birincilerinin belirleneceği üç aşamadan oluşacak.

Yarışmaya katılan il birincileri için "Katılım Belgesi'' MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.

Yarışmada okulları bazında dereceye giren katılımcılara özel okullar tarafından ödül verilecek.

Ayrıca dereceye giren katılımcılara il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ödül verilecek.



İl birincisi olarak seçilenler arasından beş öğrenci Bakanlığa davet edilerek temsili ödül programı düzenlenecek ve bu öğrenciler için Ankara gezisi düzenlenecek.



İl birincilerinin eserleri MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alacak ve komisyon tarafından uygun görülen eserler şiir kitabı olarak yayımlanacak.



100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz.