Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve velilerin merakla beklediği yeni döneme ilişkin bilgiler verdi.Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde öğrencileri bazı değişiklikler bekliyor. Konuyla ilgili katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek." ifadelerini kullandı.