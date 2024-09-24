Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu, Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu doğrultuda, Teftiş Kurulu Başkanlığının müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Bakanlık Müfettiş Yardımcısı" alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, Resmî Gazete'de ve Millî Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda öğretmen ve öğretmen dışı alan olmak üzere sınavla toplam 100 Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA 25 ALANDAN, TOPLAM 50 ÖĞRETMEN ALINACAK

Öğretmenlik alanları için yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapan ve yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilecek.

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

ÖĞRETMENLİK DIŞI ALANLARDAN TOPLAM 50 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Öğretmenlik dışı alanlardan alımı yapılacak müfettişler; eğitim ve öğretime dair denetimlerde görev almamakta, Bakanlığa bağlı kurum ve personelin idari işleri, mali hususlar, döner sermaye işletmeleri, yapım-onarım süreçleri, ihale işleri vb. konularda inceleme, soruşturma ve denetim yapmaktadır.