Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iki gün süren birim amirleri kampı sona erdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan birim amirleri kampının ardından değerlendirmede bulundu.

Kampla ilgili değerlendirme bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlığımızın birim amirlerinin tamamının katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve devlet geleneğimizin sembol şehri Ahlat'ımızdaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdik. Ahlat'ta, iki günlük zaman aralığında gerçekleştirdiğimiz birim amirleri kampı sürecinde her adımında istişare kültürüyle şekillenen eğitim politikalarımızda ortak karar alma ve birimlerimiz arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik hususlarda fikir teatisinde bulunduk. Toplantıya katılan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, almış olduğumuz kararların evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.