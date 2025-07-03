Millî Eğitim Bakanlığı bütçe süreçlerini dijital platformlarla hızlandırıyor, yapay zekâ destekli projelerle kamu kaynaklarını daha verimli ve veriye dayalı şekilde yönetiyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımını hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda bütçe süreçlerini daha etkin ve verimli hâle getirmek amacıyla önemli adımlar attı.

Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bütçe Süreci Yönetim Platformu" ile milletvekillerine ait seçim bölgelerinin eğitim raporları, Bakanlığa yöneltilen tüm soru önergeleri ve cevapları tek bir çatı altında toplandı.

2025 yılı bütçe görüşmelerinde etkin olarak kullanılan bu sistemin 2026 yılında da kullanılması hedeflendi.

Konuyla ilgili bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, şeffaflık ve hesap verilebilirliği önceleyen bir yaklaşımla, Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029) kapsamında "Yapay Zekâ Destekli Bütçe İzleme ve Değerlendirme Projesi" başlatıldı. Proje ile bütçe ve verileri analiz edilirken, yöneticilere stratejik karar alma süreçlerinde zamanında ve etkili destek sağlanması amaçlandı. Sürdürülen çalışmaların, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak hizmetlerin niteliğini ve hizmet sunumunda etkinliği artırması bekleniyor.