Millî Eğitim Bakanlığı, geçen yıllarda da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin talebi doğrultusunda öğrenciler için ücretsiz ders kitaplarını gönderdi.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ndeki okullarda öğrenim gören öğrenciler için gönderilen ücretsiz ders kitapları sahiplerine ulaştı.

KKTC'deki öğrencilere ilk ve ortaokullar için 76, lise kademesinde 106, mesleki eğitimde 234, özel eğitimde 97 çeşit olmak üzere toplamda 513 çeşit kitap gönderildi.



KKTC'ye ulaşan kitap sayısı ise 562 bin 632 adet oldu.