Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 30 milyon yeni yardımcı kaynak kitap Bingöl'de de ücretsiz olarak dağıtılıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan ve Şube Müdürü Selahattin Akıncı, Mevlana Kız Anadolu Lisesi’nde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilen yardımcı kaynak kitapları dağıttı.

Yardımcı kaynak kitap setleri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak Merkezi Sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları’na hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine deneme sınavları, soru bankaları ve konu pekiştirme testlerini içerdiğine dikkati çeken İl Müdürü Kadri Engin, öğrencilere bu kaynak kitaplardan maksimum faydalanmalarını ve sınavda karşılarına çıkacak soru tarzları hakkında yol gösterici olacaklarını dile getirdi. Müdür Engin, öğrencilerin bu kaynak kitaplardan faydalanacaklarına inandığını ve sınavlarında başarılar diledi.