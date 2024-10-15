TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik ederken, kendisini Ankara'ya davet etti.ANKARA (İGFA)- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Acemoğlu ile görüşmesinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunduğunu, ödül haberini öğrenince memnuniyet duyduğunu belirterek ekonomi alanında yürüttüğü çalışmalarında başarılar diledi.

Acemoğlu’nun aldığı bu ödülün Türkiye için bir övünç kaynağı olduğunu ve kendisiyle iftihar ettiklerini belirten Kurtulmuş, ayrıca Acemoğlu’nu Ankara’ya davet ederek kendisini TBMM’de ağırlamak istediğini söyledi.

Acemoğlu ise TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik telefonu ve nezaketi dolayısıyla teşekkür ederek, mutluluğunu paylaşmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.