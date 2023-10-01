TBMM, bugün saat 14.00 itibariyle çalışmalarına başlıyor. Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeden, tezkerelere kadar birçok önemli başlık için mesai yapılacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesinin kısa sürede Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da yakında Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.

Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri de yeni ve sivil anayasa olacak.

2024 yılı bütçe mesaisi de ekimde başlayacak. Bütçe teklifi 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak. Kasımda komisyon görüşmeleri başlayacak. Yıl sonuna kadar da bütçe maratonu tamamlanacak.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.