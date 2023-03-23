6 Şubat depremlerinde 7 üyesi hayatını kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından kurtarılan Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart 2023 Salı günü Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde konser verecek.ADANA (İGFA) - 2007 yılında kurulan ve kadrosunda birçok etnik köken, din ve mezhepten amatör sanatçının yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu’nun hem bizzat yaşama dönmek hem depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma sergilemek hem de depremde hayatını kaybeden 7 koro sanatçısının ailelerine ve depremzede koro üyelerine destek olmak amaçlarıyla vereceği konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kuruluş amacı, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörü kültürünü dünyaya tanıtmak, ülke ve dünya barışına katkıda bulunmak olan Antakya Medeniyetler Korosu’nun 200 üyesinden hayatta kalanlar, depremin ardından çeşitli illere dağıldı ve ilk kez söz konusu dayanışma konseriyle Adana’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Hatay’ın dünya çapında bir markası haline gelmişken depremin en ağır yaralarından birini yaşamak zorunda kalan koro, İstanbul’dan da benzer bir öneri aldı. Komşu il Adana’nın ardından İstanbul’da düzenlenecek geceye 40 dolayında ünlü sanatçının da katılacağı bildirdi.

28 Mart akşamı konseri için aynı gün aynı salonda yapılacak prova, farklı okullardan öğrenciler tarafından izlenecek.

KONSERE DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR:

1. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

3. ALTIN KOZA KÜLTÜR SANAT

4. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5. ALTIN ORAN DÜŞÜNCE VE SANAT PLATFORMU

6. ADANA TABİP ODASI

7. ADANA KOROLAR FEDERASYONU

8. ADANA ROTARY KULÜBÜ

9. AFAD – ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ

10. ÇUKUROVA ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

11. ÇUKUROVA TIP MEZUNLARI DERNEĞİ

12. ÇUKUROVA SANAT GİRİŞİMİ

13. FOTOĞRAFYA DERNEĞİ

14. GÜNDOĞDU VAKFI

15. KADER – KADIN ADAYLARI DESTEKLEME DERNEĞİ

16. KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

17. TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ