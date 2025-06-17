Bursa’da 2011 yılından bu yana sağlık alanında hizmet veren Özel Medicabil Hastanesi, ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.BURSA (İGFA) - JCI akreditasyonu başta olmak üzere, Yalın Hastane, Sağlık Okulu ve Bebek Dostu Hastane gibi önemli projeleriyle öne çıkan kurum, KAIZEN Institute tarafından düzenlenen ‘KAIZEN Award Türkiye 2025’ yarışmasında tüm kategorilerde Onur Ödülüne layık görüldü.

Sürekli iyileştirme ve verimlilik odaklı yönetim anlayışıyla tanınan Medicabil Hastanesi’nin bu başarısı, sağlık sektöründeki kalite ve mükemmeliyet yolculuğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaizen yolculuğumuzda emeğimizin ve özverimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaizen Onursal Ödülü’ne layık görülmenin gururunu tüm ekibimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu başarı, sürekli gelişim ve iyileştirme kültürümüze olan inancımızın bir sonucu. Destek veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Daha iyisi için hep birlikte, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bu ödül, yalnızca bir başarı göstergesi olmanın ötesinde, Medicabil Hastanesi’nin hasta odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi sağlık hizmetleri sunma misyonunu da perçinlemiş oldu” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir iyileştirme ve mükemmeliyet kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen KAIZEN ödülleri, Türkiye’deki en prestijli kalite ve verimlilik organizasyonları arasında yer alıyor.