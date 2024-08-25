Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi önündeki caddeye araçlarını park eden sürücülerden vale ücreti olarak 100 lira isteyen hasteneye tepki yağıyor.DUYGU DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın göbeğinde faaliyet gösteren ve skandal şikayetlerle sosyal medyada sürekli gündem olan Medicalpark Hastanesi önündeki caddede daha önce Burbak tarafından verlen otopark hizmet alanlarına araçlarını park eden vatandaşlardan 100 lira vale ücreti istenmesi vatandaşları çileden çıkardı.

Devlete ait yoldan herhangi bir Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kira ödemeksizin ücret talep eden hastane yönetimini vatandaşlar sert bir şekilde eleştirdi.

Hastane altında bulunan kapalı otoparkı yetmeyen Medicalpark Hastanesi, devletin yoluna göz dikerek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in caddelerde bulunan otopark alanlarının ücretsiz olacağına yönelik karara rağmen cadde üzerinde park eden araçlardan vale ücreti adı altında 100 lira talep etmesi üzerine sosyal medyada ve bazı platformlarda tepki gösterdi.